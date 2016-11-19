اراب ايدول: لجنة التحكيم تسخر من المشتركين ونانسي عجرم تهدد

شملت الحلقة الثالثة من مرحلة تجارب الأداء في الموسم الرابع من برنامج "أراب أيدول" خضوع مجموعة من المشتركين من فلسطين والبحرين ولبنان لاختبارات تقييم الأصوات من قبل لجنة التحكيم المؤلفة من أحلام ونانسي عجرم ووائل كفوري وحسن الشافعي.

وبدا واضحاً، وبهدف إضفاء المزيد من الإثارة على الحلقة، الاتفاق المسبق على سيناريوهات عدّة بين إدارة البرنامج وبين المشتركين في الكواليس، كما بين أعضاء لجنة التحكيم أنفسهم، مثلما حصل في عرض مقاطع نانسي وهي تلتهم قطع الشوكولاتة، أو عندما ادّعت زعلها من أحلام عندما طلبت منها إعطاء المشترك ربيع زيود فرصة ثانية، والتصويت له بـ "نعم"، بعدما حصل على "نعم" منها ومن وائل كفوري، ثمّ حصلت "تمثيلية بلبلة" بين أعضاء اللجنة، حين بدت نانسي وكأنّها غضبت من كلام أحلام، فغادرت الستوديو موحية بالانسحاب، في تكرار لسيناريو الموسم السابق من برنامج "ذا فويس كيدز"، عندما اكتشفت أنها لم تقل نعم لطفلة اكتشفت أنّها تشبه ابنتها، ثمّ أطلّت بعد لحظات من وراء الكواليس، وطلبت الاستماع مجدداً إلى غناء ربيع زيّود الذي كان بانتظارها، لكي ترضي ضميرها في الحكم على صوته وأدائه، وكانت الـ "نعم" الثالثة من نصيبه فتمكّن من العبور إلى المرحلة المقبلة من البرنامج.

المشترك عبد العزيز فيصل كانت له حصة من السيناريو المفبرك، بعدما تبيّن أنه يشبه المذيع بدر آل زيدان، فسبّب بلبلة بين المشتركين الذين كانوا ينتظرون دورهم للامتثال أمام لجنة التحكيم، ولكن أحلام لم تنجح في تمثيلها عندما قالت له: "بدر"، عندما دخل الستوديو للغناء والحكم على صوته، خصوصاً أنّها لم تُبدِ أيّ علامة تعجب أو استغراب بحضوره، وتمكّن عبد العزيز فيصل من الانتقال إلى المرحلة الثانية من البرنامج.

أما رولا عازار التي غنت وأبدعت، فحصلت على 4 من الـ "نعم"؛ ومن شدة إعجاب أحلام بها قالت لها "أنت بلوى".

وكان لافتاً الدلال والغنج اللذان خصّت بهما أحلام زميلتها نانسي، بوصفها بأجمل النعوت كـ" ننوسة وياعمري وحبيبتي".

فاجأ سعيد طربي أعضاء اللجنة بصوته القويّ بعد وصلة من التعليقات على شعره. وقبل الحكم عليه، اعتذر له حسن الشافعي عندما اعترف له أنه أساء الظن به وبقدرته على الغناء بتفوّق، فانتقل سعيد إلى المرحلة المقبلة بـ 4 من الـ"نعم" من كلّ أعضاء لجنة التحكيم.

وفي الموسم الحالي، شارك بعض المتبارين الذين لم يتمكّنوا من الفوز في الموسم الماضي من البرنامج، ولكن الحظ لم يحالفهم هذه المرة أيضاً، فيما الذين انتقلوا إلى المرحلة المقبلة فهم: رولا عازار، و سعيد طربي، ونادين الخطيب، وجيانا غنطوس، ونادر حمودة، ويعقوب شاهين، وأمير دندن، وأمال شاهين، وشادي دكور، وليندا زامل، ونانسي حوا، وعبد الله بافجيش، وبدر الحسن، وعبد العزيز فيصل، وكفاح رستم، وعامر صيداوي، وربيع زيود، وتامر ضاهر، وربيع رحال، ووليد بشارة، وإبراهيم ملوحي، ومحمود عثمان، وحسن المصري.

وكالعادة، لم تخلُ الحلقة من جرعات السخرية عندما تحدّى بعض المشتركين لجنة التحكيم بأصواتهم الفاشلة، كما حصل مع أحمد عمرو، الذي علّق بعد أن حصل على 4 "كلا" من أعضاء لجنة التحكيم مجتمعة، فقال: "الطرب الهادئ بحاجة إلى صوتي، ما عاد في سمّيعة فعليين. أنا غلطت عندما فكّرت بالمشاركة بهيك برنامج".

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