بالفيديو محمد فؤاد يؤكد: جمهور عمرو دياب لا يعرفه على حقيقته!

نفى المطرب محمد فؤاد كل ما تردد سابقاً عن صراعاته مع النجم عمرو دياب على زعامة جيل الشباب، مؤكداً أنه صديقه الوحيد في الوسط الفني، و"المنافسة الفنية" بينهما لم تتحوّل إلى صراع شخصي أو نفسنة في أيّ وقت، برغم حركات عمرو دياب "النص كم" في ما يتعلق بالسطو على الكلمات والألحان، مشيراً إلى أنّ ألبوم "ميال" صانع نجومية دياب كان مكتوباً له!

محمد فؤاد شارك في الأمس بتصريحات خاصّة لبرنامج "90 دقيقة"، مع الممثل تامر عبد المنعم، أكد فيها أنّ الجمهور لا يعرف عمرو دياب على حقيقته، ولو علموها فسوف يحبّونه أكثر من الآن 20 ضعفاً، مشيراً إلى أن دياب صديقه الوحيد والمنافسة بينهما ليس فيها نفسنه أو غيره، ولكن هناك حركات "تغيظ".

وتابع قائلاً: "عمرو دياب بلدياتي من منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأفعاله بها رجولة وتعكس أصله الطيب، وكان يقيم بمنزلي بالأيام، وكنت من أقله للمطار ليذهب لأول حفل له بأمريكا، وكنت أغار كثيراً".

وقال فؤاد رداً على سؤال حول أغنية عمرو المفضلة عنده بأنه يحب تاريخ عمرو دياب كله ولكن تبقى أغنية "تملي معاك" من أروع ما غنى الهضبة.

وروى فؤاد قصة صراعه مع الهضبة على أغنية "ما تخافيش"، مؤكداً أنها كتبت ولحّنت له، واستمع إليها دياب وأصرّ على غنائها من دون موافقته، وأضاف: "بدأ يقدمها بالحفلات، وكنت أغنيها بنفس الوقت، وفوجئت بأنه طبع البوستر لألبومه الجديد "ميال" وبه أغنيات من ألبومي، والحقيقة كان أداء عمرو دياب في الأغنية أفضل مني".

شاهد تصريحات محمد فؤاد عن حقيقة الصراع مع عمرو دياب