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194 مليون يورو حجم التبادل التجاري بين مصر والبرتغال فى 2015

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194 مليون يورو حجم التبادل التجاري بين مصر والبرتغال فى 2015 194 مليون يورو حجم التبادل التجاري بين مصر والبرتغال فى 2015

المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة

كشف تقرير صادر عن وزارة التجارة أن حجم التبادل التجارى بين والبرتغال بلغ نحو 194 مليون يورو خلال عام 2015.

وأشار التقرير الذي أعدته الوزارة إلى أن إجمالى الصادرات المصرية إلى البرتغال بلغ نحو 91 مليون يورو، فيما بلغت الواردات نحو 103 ملايين يورو، ليصل عجز الميزان التجارى بين البلدين إلى 12.3 مليون يورو لصالح البرتغال.

وأضاف التقرير أن أهم الصادرات المصرية إلى البرتغال هو الجلود وتصل قيمتها إلى 41.6 مليون يورو، فيما تصل صادرات القطن إلى 22 مليون يورو، والبلاستيك نحو 20.4 مليون يورو، والسكر 6.9 مليون يورو، والسيارات نحو 6.1 مليون يورو.

وكشف التقرير إلى أن أهم الواردات البرتغالية إلى مصر كان الورق وبلغت قيمتها خلال عام 2015 نحو 53.5 مليون يورو، فيما بلغت الواردات غير البترولية نحو 10.2 مليون يورو وسجلت واردات المعدات الإلكترونية نحو 8.7 مليون يورو، بينما بلغت قيمة المعدات النووية 7.3 مليون يورو، وبلغت واردات الملح نحو 5.4 مليون يورو.

وحول العلاقات الاستثمارية بين البلدين أوضح التقرير أن قيمة الاستثمارات المصرية في البرتغال تصل إلى 40 مليون يورو طبقاً لبيانات البنك المركزى البرتغالى، فيما تتركز الاستثمارات المصرية في البرتغال في قطاع العقارات والتشييد والبناء.

وتابع التقرير أن الاستثمارات المصرية إلى البرتغال تصل إلى 40 مليون يورو طبقاً لبيانات الهيئة العامة للاستثمار بينما يصل رأس المال المصدر نحو 404 ملايين يورو، وتتركز الاستثمــارات في قطـاعـات تكنـولـوجيــــــا المعلومـــــــات والملابس الجاهزة والطاقة الجديدة والمتجددة.

 

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