الخطوط اليمنية: رحلات مباشرة من مطار القاهرة لعدن

قامت الخطوط اليمنية بتسير رحلاتها مباشرة من مطار القاهرة الدولي الي مطار عدن ، ومطار سيئون ، دون التوقف بمطار بيشة بالسعودية ، وذلك لأول مره منذ اندلاع الاحداث باليمن .. صرح بذلك صالح با هديلة مدير محطة الخطوط اليمنية بمطار القاهرة .

واضاف صالح ان الخطوط اليمنية زادت من رحلتها بين القاهرة واليمن ، لتصل الي ٧ رحلات أسبوعيًا بدلا من ٥ رحلات ، حيث تنطلق الرحلات فجرا من مطار القاهرة متجهه الى اليمن وتعود مساءاَ الى القاهرة .

وقال ان حركة السفر بين مصر واليمن زادت مؤخرا ، حيث يحرص اليمنيون على زيارة مصر للعلاج في مستشفياتها ، والاستفادة من الخبرات المصرية في كل المجالات ووسط تيسيرات جديدة تقدمها مصر لليمنيين ، وذلك في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرا الى ان الرحلات بين البلدين تصل نسبة امتلاء الركاب علي الطائرات في السفر والوصول الي ١٠٠ ٪ .

من جانبه واوضح خالد النعمي مدير مكتب اليمنية في القاهرة ان هذه الرحلات تأتي بعد جهود من الجهات المعنية في الحكومة اليمنية ، وقيادة التحالف وموافقة سلطة الطيران المدني برئاسة هاني العدوي على تنظيم الرحلات مباشرة من والي اليمن .