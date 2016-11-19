ننشر نتيجة انتخابات جمعية "الهلال الأحمر" بدمياط

دمياط - عبده عبد البارى

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بدمياط، برئاسة الدكتور سيد العزبى ومنصف فايد المحامى وسامية الدلال عضو الجمعية، عن فوز كل من محمد حلمى درة، ومحمد السعيد شبانة، وسامى هندام، وحسام الدين أبو حشيش، وناجح عبد العال، وصلاح مصباح، والأمير الهلالى، وحاتم البياع، وأحمد محمود عوض، وعبد الرحمن سليمان، وأحمد زهران.

وأدلى حوالى 105 من أعضاء الجمعية بأصواتهم فى انتخابات مجلس إدارة الهلال الأحمر، والتى أجريت اليوم السبت لاختيار 11 عضوا، يمثلون مجلس الإدارة الجديد، وتنافس فيها 20 مرشحا هم: "محمد حلمى درة، محمد السعيد شبانة، سامى هندام، مها البسيونى، إبراهيم الحداد، محمود الطبلاوى، بلال شتيوى، محمد فتحى كشك، محمد المحمدى عيسى، حسام الدين أبو حشيش، ناجح عبد العال، صلاح مصباح، الأمير الهلالى، حاتم البياع، أحمد محمود عوض، هانى العدل أبو جلالة، عبد الرحمن سليمان، أحمد زهران، على الموجى، عواطف الفار".

عدد من المرشحين