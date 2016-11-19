الجيش العراقي يحرر 3 قرى ومركز «النمرود» جنوب شرق الموصل

حررت قوات الفرقة المدرعة التاسعة واللواء الثالث بالجيش العراقى ثلاث قرى فى ناحية النمرود شمالى نهر الزاب بمحور الجنوب الشرقى للموصل بمحافظة نينوى شمالى العراق ، وهى (خضر الياس ، وقره شور، وكهريزه)، كما استكملت تحرير مركز ناحية النمرود ، ورفعت العلم العراقى فوقه، وواصلت تطهير الطرق والمبانى فى خمسة أحياء فى الساحل الأيسر شرقى الموصل.

وقال قائد عمليات “قادمون يانينوى” الفريق عبد الأمير رشيد يار الله – فى إيجاز صحفى للعمليات العسكرية اليوم السبت، “إن الشرطة الاتحادية بإسناد قوات التحالف الدولى فى محور الجنوب الغربى للموصل تمكنت من طرد مجموعة إرهابية من تنظيم داعش تسللت من الجهة الشرقية للشرقاط ، عبر نهر دجلة باتجاه قرية “إمام غربي” ، التى تقع ضمن مسؤولية فوج طوارئ الثامن شرطة نينوى ، واستعادت السيطرة على القرية والمنطقة وقتلت أكثر من 40 إرهابيا واستولت على أسلحة وعتاد الإرهابيين ، لافتا إلى مواصلة عمليات التفتيش وتطهير المبانى والطرق من العبوات الناسفة.

وفى المحور الشرقى للعمليات ، أوضح يار الله أن قوات مكافحة الإرهاب واصلت تطهير أحياء البكر والذهبى والخضراء والقادسية الأولى والتحرير والولاء ، وتمكنت من تطهير أحياء المحاربين والمعلمين والعلماء ، كما استمرت قوات الفرقة 16 بالجيش فى المحور الشمالى للموصل فى عمليات تطهير المناطق المحررة.

وأضاف أن قوات “الحشد الشعبي” بالمحور الغربى طهرت مطار تلعفر بالكامل وقطعت الطرق المؤدية من قضاء تلعفر باتجاه المطار ، وتقدمت باتجاه مناطق شمال المطار ، مبينا أن السلاح الهندسى استمر بتطهير الطريق من تقاطع الحضر إلى تقاطع عداية ومنه إلى مطار تلعفر.

أ ش أ