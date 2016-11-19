نشرةONA ا عمرو عبد الحميد طبيب في “أبو الريش”..إبراهيم سعيد مذيع على الحدث..”هنا العاصمة” في حلقة عن الأزياء والموضة‎

إعداد – إ نجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

وعلمت «ONA» أن الإعلامي الدسوقي رشدي مقدم برنامج ” قصر الكلام” على شاشة النهار ONE، سيشاركه في تقديم حلقة اليوم، طفل مصاب بالتوحد..للمزيد

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> يتناول الإعلامي عمرو عبدالحميد مقدم برنامج “حوار القاهرة” المذاع على شاشة سكاي نيوز عربية مساء اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة ليلا في الفقرة الاولى تنقية بطاقات التموين بأمر الرئيس .. الخارجون من مظلة الدعم..للمزيد

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> عقد القائمون على قناة «الحدث اليوم»، اجتماعًا مع إبراهيم سعيد لاعب كرة القدم السابق ومدرب نادي جولدي، لاتمام الاتفاق معه على تقديم برنامج جديد على شاشة القناة..للمزيد

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> يقدم برنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة سي بي سي حلقة استثنائية بين القاهرة وبيروت وذلك يوم غدا الأحد في تمام التاسعة مساءا.

> ويذيع البرنامج زيارة إلى عالم الأزياء والموضة..للمزيد

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> ينظم معز مسعود، اليوم، فعاليات الباحث عن الحقيقة، لقاء الفن والفكر والفلسفة، بأحد الفنادق الشهيرة بوسط البلد..للمزيد

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