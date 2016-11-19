مطار القاهرة يمنع “عزة سليمان” من السفر بناء علي قرار قاضي التحقيقات

منعت سلطات مطار القاهرة الدولي سفر المحامية الحقوقية عزة سليمان، مدير مركز “قضايا المرأة” الي الاردن ، وذلك لإدراجها على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد بناء علي قرار قاضي التحقيقات.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار انه أثناء إنهاء إجراءات سفر المحامية الحقوقية عزة سليمان، مدير مركز “قضايا المرأة”، علي الطائرة المصرية المتجهة إلي عمان، وبالكشف عن بياناتها تبين إدراجها علي قوائم الممنوعين من السفر، وذلك بناء علي طلب قاضي التحقيقات لطلبها في احدي القضايا، وعلى الفور تم الغاء سفرها والسماح لها بمغادرة المطار.