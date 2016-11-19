بالصور.. النيابة تجرى معاينة تصويرية لجريمة عاطل لشقيقه الأكبر بالبحيرة

البحيرة ـ جمال أبو الفضل - ناصر جودة

أجرت اليوم السبت، نيابة شمال دمنهور الكلية بإشراف المستشار عبد العزيز عليوة المحامى العام لنيابات شمال دمنهور المعاينة التصويرية لأبشع جريمة قتل شهدتها عزبة اليمنى بحرى دائرة مركز المحمودية بالبحيرة، بعد أن قتل عاطل شقيقه الأكبر، وسط إجراءات أمنية مشددة.

"ندمان أشد الندم على قتل أخويا الكبير، والله العظيم ما كنت أقصد قتله، الشيطان شاطر والسلاح طول بدون قصد، وربنا يسامحنى لأنى ضيعت أخويا الكبير بدون قصد ومش عارف هقول إيه لما أقابل رب كريم ويسألنى قتلت أخوك ليه".. بهذه الكلمات بدأ "سامى.م.م" المتهم بقتل شقيقه لخلافات على حصاد البرسيم باستخدام منجل كبير الحجم شق به بطن شقيقه، اعترافاته أمام النيابة العامة بالمحمودية.



> عودة قابيل وهابيل هى أقل ما يوصف بشأن جريمة القتل البشعة التى شهدتها مدينة المحمودية بالبحيرة، بعد أن فقد عاطل كل معانى المشاعر الإنسانية وقتل شقيقة الأكبر لخلافات على حصاد البرسيم باستخدام منجل كبير الحجم شق به بطن شقيقه.



> ترجع أحداث الواقعة حينما استقبل مستشفى المحمودية العام المواطن عماد محمد مصطفى الفقى عامل زراعى، ومقيم بدائرة مركز المحمودية جثة هامدة، إثر إصابته بجرح طعنى بالصدر من الناحية اليمنى، وتم إخطار اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، وعلى الفور وجه بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد حازم حسن رئيس المباحث وبإشراف اللواء محمد خريصة مدير المباحث، وبسؤال شقيقة "محمود.م.م" عامل زراعى ومقيم بذات الناحية، اتهم شقيقه الآخر "سامى.م.م" ومقيم بذات الناحية بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته، وذلك لخلافات بسبب حصاد محصول البرسيم من أرضهم الزراعية.



> وتمكن ضباط المباحث بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة من ضبط المتهم والأداة المستخدمة "منجل كبير الحجم"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15506جنح مركز المحمودية لسنة 2016.

وباشر المستشار على حسن رئيس نيابة دمنهور الكلية بإشراف المستشار عبد العزيز عليوة المحامى العام لنيابات شمال دمنهور، وأضاف المتهم أنه ندمان أشد الندم على قتل شقيقة الأكبر، قائلًا: "والله العظيم ما كنت أقصد قتله، الشيطان شاطر والسلاح طول وربنا يسامحنى لأنى ضيعت أخويا بدون قصد، ومش عارف هقول أيه لما أقابل رب كريم ويسألنى قتلت أخوك ليه".



> وعقب انتهاء التحقيقات أمر على حسن رئيس نيابة دمنهور الكلية حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة، وعرض المتهم رفقه الحراسة لإجراء معاينة تصويرية للواقعة، وطلب التحريات عن الواقعة وطلب الشهود لسؤالهم، واستمرار التحفظ على الأداة المستخدمة فى الجريمة وعرض المتهم على المستشفى لتوقيع الكشف الطبى عليه.