7 نقاط لاختيار رفوف الجدران

على الرغم من وظيفة الرفوف الهامّة المتمثّلة في التخزين، هي تلعب أيضًا دورًا جماليًا، لا سيما في الـ"ديكورات" الحديثة والمعاصرة، إذ تسلّط الضوء على الجدران التي تحملها، كما تتطلّب إيلاء النقاط الآتية أهميّة، حسب مصمّمة الديكور عزة عبدون:

1. المساحة والحجم

| للجدران الصغيرة، يُفضّل اختيار الرفوف بسيطة التصميم، وبالتالي البعد عن تلك السميكة والضخمة. ولإيحاء وهمي بأنّ المساحة أكثر عرضًا ممّا هي عليه حقيقةً، تُستخدم الرفوف ذات التصاميم والخطوط الأفقية والألوان الفاتحة.

| للجدران الكبيرة، يمكن اختيار أي تصميم للرفوف، وورق الحائط المزخرف كخلفيّة لها.

2. الخامة

تختلف الخامات التي تصنع الرفوف، ومنها: الخشب والمعدن والـ"بلاستيك" والزجاج... وقبل اختيار الرفوف، يجب تحديد وجهة استخدامها. مثلًا: تناسب الرفوف الخفيفة غرفة الطفل، إن كانت وظيفتها حفظ الألعاب والصور حصرًا. أمّا رفوف غرفة القراءة فتحتاج إلى أن تكون أكثر سمكاً لتتحمّل ثقل ما يوضع عليها...

3. التصميم المناسب

إنّ تصميم الرفوف فنّ، خصوصًا عندما يوافق هويّة المنزل، سواء كانت كلاسيكية أو "مودرن" أو بوهيمية... وفي هذا الإطار، يمكن تحقيق تضاد بين الرفوف ذات التصميم الـ"مودرن" والمنزل كلاسيكيّ الطابع، على أن يحمل التصميم لمسات كلاسيكيّة، مثلًا: الشكل الهندسي أو الأفعواني...

4. ألوانها

يعتمد لون الرفّ على نمط الغرفة وما تحويه من أثاث، ولأنّ الرف يأتي متمّمًا لديكور الغرفة، يجب اختيار لون أكثر بروزًا له، بالمقارنة بلون الجدار.

5. أنواعها

| الرفوف المفتوحة: هي الأكثر رواجًا في الاستخدام، وتتمثّل في التصاميم التي تسمح برؤية محتواها. وهي تناسب الشقق الحديثة، وتشغل جزءًا رئيسًا من ديكور الجدران.

| الرفوف المغلقة: عادةً، يتمّ تنفيذها على مساحة كبيرة، وتكون بتصاميم القوالب المغلقة، وتناسب خصوصًا الجدار الرئيس في غرفة المعيشة إذ تحمل التلفاز، أو غرفة المكتبة أو حيز الطفل.

| الرفوف المرنة: تأتي بتصاميم حرّة، وتناسب الطراز الحديث والجريء إلى حدّ ما.

| الرفوف المنفصلة: لإعداد أبعاد مختلفة على الحائط، يمكن استخدام رفوف منفصلة ومختلفة بأحجامها وتصاميمها.

6. أنماطها...

| النمط الكلاسيكي، يشمل الرفوف المشغولة من الخشب الطبيعي، بالألوان الدافئة من بنيّ داكن والأسود وماهوجني (البني المحمر).

| النمط العصري، يشمل الأشكال غريبة التصميم، وذات الألوان الجريئة، وهي غالبًا ما تكون متعددة المستويات.

7. الرف المناسب في الغرفة المناسبة

| في غرفة الطفل: لطابع فريد، يحلو الرفّ الذي يتخذ هيئة الشخصيّة المحبّبة للطفل (سوبرمان، باتمان...) أو الرسم المفضّل له (دب، قطّة...). عمومًا، إن الألوان المشرقة اللافتة هي السائدة لهذا الحيّز.

| في غرفة المعيشة: يجب أن يُراعى عند انتقاء الرفوف الخاصّة بهذه الغرفة، أن تؤدي دورها الوظيفي، أي حمل الصور والكتب والـ"إكسسوارات"، وكذلك ديكور الغرفة العام.

| في غرفة النوم: تمتاز هذه المساحة بالخصوصيّة، وبالتالي فإن الرفوف فيها لا يجب أن تؤثّر على الجوّ المريح فيها.