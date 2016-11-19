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بعد 8 سنوات بالبيت الأبيض.. تعرف على منزل أوباما الجديد

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بعد 8 سنوات بالبيت الأبيض.. تعرف على منزل أوباما الجديد بعد 8 سنوات بالبيت الأبيض.. تعرف على منزل أوباما الجديد

شارفت ولاية الرئيس الأميركي الحالي باراك أوباما على نهايتها، ولم يبق أمامه سوى شهرين، وسيغادر بعدها البيت الأبيض الذي مكث فيه 8 أعوام.

وبدأ الرئيس المنتهية ولايته التحضير للفترة التالية، إذ استأجر منزلا في العاصمة الأميركية واشنطن، ويعود المنزل إلى السكرتير الصحفي باسم البيت الأبيض جو لوكهارت، أثناء ولاية الرئيس الأسبق بيل كلينتون.

ويقع المنزل في حي “كالوراما” الراقي والقريب من البيت الأبيض، وبني قبل 87 عاما، وجرى بيعه خلال عام 2014 بقيمة 6 ملايين دولار.

وتبلغ مساحة المنزل 8200 قدم مربع، ويتكون من 9 غرف نوم و8 حمامات ومطبخ مزين بألواح رخامية.

ويحيط في المنزل حديقة واسعة ستثير حنين العائلة إلى أيام البيت الأبيض، وإلى جانب الحديقة فناء محاط بالأسوار ويتسع لعشر سيارات.

واختار أوباما البقاء في العاصمة واشنطن، ولذلك في انتظار استكمال ابنته الصغرى ساشا لدراستها.

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