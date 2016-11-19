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منتخب مصر يخسر أمام الكاميرون 0-2 في افتتاح كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات

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منتخب مصر يخسر أمام الكاميرون 0-2 في افتتاح كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات منتخب مصر يخسر أمام الكاميرون 0-2 في افتتاح كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات

خسر الوطني لكرة القدم للسيدات، اليوم السبت، أمام نظيره الكاميروني بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أحمدو أهيدجو بالعاصمة الكاميرونية ياوندي ، في افتتاح منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية للسيدات، التي تستضيفها الكاميرون.

سجل هدفي المنتخب الكاميروني للسيدات، ماني كريستين في الدقيقتين 25 و73 من ضربة جزاء، ليحصد أصحاب الأرض، أول ثلاث نقاط لهم في مشوار البطولة القارية، فيما فشل منتخب في حصد أي نقطة خلال مباراته الأولى بالمسابقة.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني يلعب في البطولة الإفريقية ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه منتخبات الكاميرون وجنوب إفريقيا وزيمبابوي ، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وغانا وكينيا ومالي .

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