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غداً.. محاكمة خلية وجدي غنيم

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غداً.. محاكمة خلية وجدي غنيم غداً.. محاكمة خلية وجدي غنيم

وجدي غنيم (أرشيفية)

تنظر، غداً الأحد، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى, محاكمة القيادى الإخوانى الهارب “وجدى غنيم”، و7 آخرين، فى اتهامهم بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون.

كانت النيابة أحالت كلا من عبد الله هشام محمود حسين “22 سنة “طالب محبوس وعبد الله عيد “21 سنة” طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا محبوس وسعيد عبد الستار 32 “هارب” مالك شركة مفروشات ومجدى عثمان”40 سنة “هارب ومحمد عصام الدين ” 25 سنة “محامى “محبوس”ومحمد عبد الحميد “34 سنة” مالك مطبعة “محبوس”، وأحمد محمد طارق حسن 29 سنة تاجر ” محبوس”ووجدى عبد الحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات تأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

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