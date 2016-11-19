نصائح لمكافحة دهون الجلي

لتنظيف الأواني وإزالة الدهون الملتصقة بها، تسهّل النصائح الآتية مهمّة الجلي:

| يُساعد استخدام الماء الساخن في الجلي، لكونه يخلّص من البقع الدهنية بسهولة.

| يُفضّل تجنّب استخدام أي مسحوق لتنظيف قاع زجاجات المياه، بل الاكتفاء بوضع قبضة من الملح الخشن والقليل من الماء في داخلها، ثم تُرجّ الزجاجات جيّدًا، لتشطف لاحقًا.

| تُدعك أدوات الطهي النحاس بالخلّ أو بالليمون الحامض والملح، لنتيجةٍ أفضل.

| ينفع مزج القليل من عصير الليمون الحامض والخلّ، عند تنظيف أطباق الـ"بورسولان".

| تُغمر الحلّة المحروقة بالماء، وتوضع على نارٍ هادئةٍ، ثم يُضاف إليها ربع كوب من الخلّ الأبيض وملعقة من "البايكينغ صودا". تترك الحلّة لربع ساعة على النار، وذلك حتى يغلي الخليط. ثم، تُرفع عن النار وتُفرغ محتوياتها، وتُنظّف بالطريقة المعتادة.

| يمكن إضافة ملح الطعام إلى مسحوق الجلي لزيادة رغوة الصابون، عند الحاجة.

| يُفيد شطف الأواني بالماء والخلّ الأبيض، إذا ترك الصابون بعض الآثار عليها.

| لتنظيف حوض الجلي، يُضاف ملح الليمون إلى وعاء من الماء المغلي، وتغمس الاسفنجة بالخليط ويمسح بواسطتها داخل الحوض، للمعان إضافي.