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مدير أمن الغربية يجرى اتصالاً بمدرب المحلة بعد حبسه من جانب الجماهير

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مدير أمن الغربية يجرى اتصالاً بمدرب المحلة بعد حبسه من جانب الجماهير مدير أمن الغربية يجرى اتصالاً بمدرب المحلة بعد حبسه من جانب الجماهير

>الغربية - محمد غنيم

أجرى اللواء حسام خليفة، مدير أمن الغربية، اتصالاً هاتفيًا، بمحمد عامر المدير الفنى لفريق غزل المحلة وذلك بعد حبس عامر لمدة ساعتين من جانب عدد من جماهير غزل المحلة عقب انتهاء تدريبات الفريق اليوم.

وأكد مدير أمن الغربية خلال اتصاله بالمدير الفنى للمحلة أن الجميع داخل مديرية أمن الغربية لن يقبل بأي مساس بسلامة المدير الفنى ولا بأي لاعب من لاعبى غزل المحلة.

كما شهد محيط الاستاد وصول قوات التدخل السريع بقيادة اللواء أشرف درويش الذي أكد للمدير الفنى للمحلة أن سلامته وسلامة الجهاز الفنى مسئولية كل أفراد منظومة الأمن بالغربية فى الوقت الذى حاول فيه لاعبو المحلة تهدئة المدير الفنى للفريق والذى دخل فى حالة هيسيترية بسبب قيام عدد من الجماهير بسبه بوالدته مؤكدًا أنه ليس لديه اعتراض على انتقاد الجماهير له ولكنه يعترض على وجود قلة تقوم بسبه بوالدته بعيدًا عن المكسب والخسارة.

 

 

 


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