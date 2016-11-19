بيع الرقم 1 بـ31 مليون درهم وأصغر مشارك يشتري الرقم 11 بـ 6 ملايين

أقيم مساء اليوم بقصر الإمارات مزاد أرقام لوحات السيارات المميزة بتنظيم من القيادة العامة لشرطة أبوظبي وشركة “الإمارات” للمزادات، وتم خلال المزاد بيع الرقم 1 بمبلغ 31 مليون درهم.

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> وبدأت المزايدة على الرقم 1 بـ 5 ملايين درهم وزاد سعره تدريجيا بمعدل 200 ألف درهم وصولا إلى قيمته النهائية.

وشهد المزاد أيضاً بيع الرقم 7 بمبلغ 13 مليوناً و400 ألف درهم والرقم 10 بمبلغ 4 ملايين و550 ألف درهم، والرقم 11 بمبلغ 6 ملايين و150 الف درهم.

وشهد المزاد مشاركة الطفل عبدالله الذي يعتبر أصغر مشارك في مزاد شرطة أبوظبي لأرقام اللوحات المميزة، والذي اشترى الرقم 11 بمبلغ 6 ملايين و150 ألف درهم.