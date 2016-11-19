محافظ الجيزة ينفي استقلاله تاكسي لافتتاح سوق الكونيسة

نفى اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة ما نشر على أحد المواقع الالكترونية بأنه إستقل تاكسي أثناء إفتتاحه سوق الكونيسة الحضاري بالعمرانية اليوم السبت.

وقال المحافظ إنه حضر بسيارته أمام بوابة السوق ثم عبر الطريق للإلتقاء بالمواطنين أمام أبواب السوق ثم قام بإفتتاحه بحضور كافة القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب عن دائرة العمرانية.

وطالب المحافظ وسائل الإعلام بتحري الدقة والمصداقية فيما ينشر من أخبار منعا لحدوث بلبلة بين المواطنين.

وأكد الدالي أن السوق يعد نقلة حضارية للبائعين الجائلين بالمنطقة بعد سنوات من التواجد بالشارع في مظهر غير حضاري يسبب تلوث البيئة والإزعاج للسكان.