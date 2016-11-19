ناشيونال جيو جرافيك ـ أبوظبي تعرض الفيلم الوثائقي "مهمة إيفرست - فريق الإمارات العسكري" 7 ديسمبر

أعلنت مديرية التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة وقناة ناشيونال جيوجرافيك ـأبوظبي عن موعد العرض الأول للفيلم الوثائقي " مهمة إيفرست- فريق الإمارات العسكري" على شاشة القناة وذلك يوم الأربعاء السابع من ديسمبر في الساعة العاشرة مساءً.

يأتي الإعلان بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 45 وفي إطار مذكرة التفاهم التي أبرمت بين القيادة العامة للقوات المسلحة متمثلة في مديرية التوجيه المعنوي وقناة ناشيونال جيوجرافيك أبوظبي للتعاون في إنتاج المواد الإعلامية المختلفة وذلك لما تتمتع به القناة من مستوى متميز في إنتاج البرامج الوثائقية والعلمية.

ويسرد الفيلم الوثائقي ..الذي تم تكليف إنتاجه إلى فريق مختص في تصوير المغامرات العالمية ..كافة تفاصيل المغامرة الأولى لفريق الإمارات العسكري والمكون من 16 عضوا منهم 13 متسلقا عسكريا من مختلف الرتب العسكرية وأفرع القوات المسلحة بينهم طبيب مختص بالطب الرياضي وفسيولوجيا طب المرتفعات وثلاثة مدربين محترفين ..منذ وصول الفريق إلى المعسكر الأساسي لجبل إيفرست ونجاحه في الوصول إلى أعلى قمة جبل على وجه الأرض والبالغ ارتفاعه 8848 مترا من سطح البحر.

وبموجب مذكرة التفاهم ستقوم قناة ناشيونال جيوجرافيك بتخصيص منصاتها التفاعلية ووسائل التواصل الاجتماعي كافة مثل "فيسبوك وتويتر وانستقرام" وموقع خاص لمغامرة فريق الإمارات العسكري لتوضيح مسار الرحلة والتدريبات التي سبقت مغامرة إيفيرست إلى بعض القمم في العالم مثل سويسرا والأرجنتين وأميركا والمغرب مصاحبة لبعض الصور للفريق وكذلك معلومات عامة عن نوع وطبيعة المغامرات في الارتفاعات الشاهقة جداً.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قد استقبل الفريق العسكري لتسلق جبل إيفرست عند عودته من مهمته حيث عبر سموه عن فخره واعتزازه بشباب الوطن الذين يسعون إلى التميز والإبداع وتحقيق الإنجازات في جميع المجالات التي تعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة إقليميا وعالميا ورفع رايتها في مختلف الميادين.

وأشاد سموه خلال اللقاء بما قام به فريق الإمارات العسكري لتسلق جبل إيفرست وما حققه من نجاح في واحدة من أصعب وأخطر المهمات مشيدا سموه بروح التعاون والعمل كفريق واحد وما تحلوا به من عزيمة وإصرار لتخطي المصاعب مما كان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في تحقيق هذا الإنجاز والوصول إلى أعلى قمة على وجه الأرض.

يذكر أن مديرية التوجيه المعنوي في القيادة العامة للقوات المسلحة تعاونت في السابق مع قناة ناشيونال جيو جرافيك ــ أبوظبي في إنتاج عدة برامج وثائقية مثل " نظرة عن كثب- مهمة كوسوفو" الذي تناول مشاركة قواتنا المسلحة في عمليات حفظ السلام في كوسوفو والبرنامج الوثائقي " أبناء الإمارات في الخدمة الوطنية".