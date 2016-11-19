طفل يشتري ثلاثة أرقام مميزة بـ 21 مليوناً و430 ألف درهم

أقيم مساء اليوم بقصر الإمارات مزاد أرقام لوحات السيارات المميزة بتنظيم من القيادة العامة لشرطة أبوظبي وشركة "الإمارات" للمزادات، وشهد المزاد مشاركة الطفل عبدالله الذي يبلغ من العمر 11 عاماً ويعتبر أصغر مشارك في مزاد شرطة أبوظبي لأرقام اللوحات المميزة.

واشترى عبدالله ثلاث لوحات للأرقام 11 والذي اشتراه بمبلغ 6 ملايين و150 ألف درهم، والرقم 7 واشتراه بـ 13 مليوناً و400 ألف درهم، وأكد أن حرصه على اقتناء الرقم 7 تحديداً لأنه يرمز لعدد الإمارات السبع، وكذلك اشترى الرقم 11111 بمبلغ مليون و880 ألفاً، وحضر عبد الله إلى المزاد برفقة شقيقه الأصغر فقط.

وتم خلال المزاد بيع الرقم 1 بمبلغ 31 مليون درهم، وبلغت حصيلة المزاد الاجمالية 99 مليوناً و40 ألف درهم.

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> وبدأت المزايدة على الرقم 1 بـ 5 ملايين درهم وزاد سعره تدريجياً بمعدل 200 ألف درهم وصولاً إلى قيمته النهائية.