أخبار مصر للساعة 6.. حبس هشام عبدالله ومعتز مطر 3سنوات للتحريض ضد الدولة

نشر موقع اليوم السابع عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، أهمها: حبس هشام عبدالله ومعتز مطر 3سنوات للتحريض ضد الدولة.

وإليكم موجز لأهم أخبار مصر للساعة السادسة مساءً:

أكد وفد أعضاء مجلس النواب، المشارك فى تقديم واجب العزاء لأسرة المواطن مجدى مكين، حرصهم على متابعة سير التحقيقات، للتأكد من حصول الأهالى على حقهم، مشددين على إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بمتابعة القضية بنفسه.

تساءل الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى بمجلس النواب، عن الفارق بين خريجى كلية الهندسة بالجامعة الأمريكية وخريجى الهندسة بالجامعات الحكومية مثل القاهرة أو عين شمس.

توقعت الصحافة الإسبانية التشكيل الذى سيلعب به أتلتيكو وريال مباراة ديربى العاصمة مدريد المحدد لها، الليلة فى تمام العاشرة إلا ربع مساء، على ملعب "فيسنتى كالديرون" ضمن منافسات الجولة 12 بالليجا.

قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، تصعيد محمد صلاح لمنصب المدير الفنى للقلعة البيضاء خلفا لمؤمن سليمان المدير الفنى السابق، الذى تقدم باستقالته عقب الفوز الأخير الذى حققه الأبيض على طنطا بهدف نظيف.

عاقبت الدائرة 21 إرهاب، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، الإعلامى معتز مطر المذيع بقناة الشرق الإخوانية فى القضية رقم 9609 لسنة 2016، لاتهامه بالتحريض على التظاهر ضد مؤسسات الدولة، وترويج الشائعات من خلال برنامجه "مع معتز" المذاع من خارج مصر على قناة الشرق، بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم اللسبت، اجتماعًا ضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، بالإضافة إلى وزراء الدفاع والخارجية والداخلية والمالية، فضلًا عن رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

تعادل فريق مانشستر يونايتد مع أرسنال المحترف ضمن صفوفه الدولي المصرى محمد الننى، بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، بملعب "أولد ترافورد"، فى قمة مباريات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

اعترف إبراهيم منير، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان "الإرهابية" أمين التنظيم الدولى، بوجود أزمات داخل الجماعة، قائلا :"نحن تجمع بشرى تتعدد فيه وجهات النظر في سبيل الوصول إلى الهدف، وينتهى الخلاف حول هذا الأمر أحيانا بأن يرى البعض أن الانفراد أو العمل خارج نطاق الجماعة هو السبيل لتحقيق ما يريد".

تمسك مؤمن سليمان المدير الفنى للزمالك بالاستقالة، التى أعلن عنها عبر الجهاز المعاون ورفض كل المحاولات للحضور للنادى مرة أخرى، وعقد جلسة مع مرتضى منصور رئيس النادى.

أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي مقابلة إعلامية مع وكالة الانباء البرتغالية الرسمية، وذلك بمناسبة زيارته للعاصمة البرتغالية لشبونة.

قضت الدائرة 21 إرهاب المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وسكرتارية سعيد موسى، بحبس الفنان هشام عبد الله 3 سنوات.

غادر مطار القاهرة الدولى اليوم السبت، مدير وكالة المخابرات العسكرية الأمريكية الجنرال "فنسنت ستيوارت" والوفد المرافق له متوجها إلى أبو ظبى عقب زيارة لمصر استغرقت يومين.

قال رئيس منظمة "مكافحة التشهير" الأمريكية، جونتان جرينبلت، إنه سيعتنق الإسلام إذا قام الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بالتضييق على المسلمين فى الولايات المتحدة، ونفذ مقترحه وقت الانتخابات بحصر أعدادهم فى سجل رسمى لمراقبتهم ومراقبة نشاطات المساجد.

وصل، منذ قليل، وفد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى منزل أسرة المواطن مجدى مكين، لتقديم العزاء لذويه والاستماع إليهم حول ملابسات الواقعة.

أكدت مصادر مطلعة، أن محافظ البنك المركزى طارق عامر قرر إعادة طباعة 300 مليون ورقة مالية فئة نصف جنيه مصرى وطرحها فى الأسواق خلال الشهر الجارى، وهو ما انفردت به "اليوم السابع" بخبر فى شهر أكتوبر الماضى تحت عنوان "مصادر: محافظ البنك المركزى قرر إعادة طباعة 300 مليون ورقة فئة نصف جنيه".

استبعد لويس إنريكى المدير الفنى لفريق برشلونة الإسبانى المهاجم الأرجنتينى ليونيل ميسى من مباراة مالاجا المحدد لها فى تمام الخامسة والربع مساء اليوم السبت، على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الليجا.

كشف مارك هيوز، المدير الفنى لنادى ستوك سيتى الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى رمضان صبحى، عن التشكيلة الأساسية التى سيخوض على إثرها مباراة بورنموث، التى تنطلق بعد قليل، بملعب "بريطانيا ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى الانجليزى الممتاز "البريميرليج".

قضت الدائرة 21 إرهاب، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وسكرتارية سعيد موسى، اليوم السبت، بحبس الإخوانى محمد ناصر مذيع قناة الشرق التى تبث من تركيا، 3 سنوات، بتهمة نشر أخبار كاذبة، وتكدير السلم العام.

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكماً نهائياً، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بأحقية الفلسطينين المولودين لأم مصرية في التجنس بالجنسية المصرية تبعاً لجنسية والدتهم، وفقاٌ لما أقرته المادة الثالثة من قانون الجنسية المصرية رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤.