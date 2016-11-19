أذربيجان تعلن توريد 2 مليون برميل مواد بترولية لمصر

كتب مؤمن مختار

أعلنت شركة "سوكار" (SOCAR ) الأذربيجانية الحكومية للنفط عن توفير نحو مليونى برميل من النفط الاذربيجانى، حيث وقعت اتفاقية بين الهيئة العامة للبترول (شركة النفط الحكومية فى مصر) وشركة سوكار الأسبوع الماضى.

وأوضح مصدر لموقع "داى" الأذربيجانى، أن الجانب الأذربيجانى وافق على تسليم مليونى برميل من النفط لمصر، حيث تقوم الشركة بإمداد أكثر من 30 بلدا فى أوروبا وآسيا وأمريكا.

وبلغ إجمالى صادرات النفط الأذربيجانى فى عام 2015 إلى 35 مليون طن، وبلغت حصة سوكار في إجمالى حجم الصادرات إلى 22.1 مليون طن.