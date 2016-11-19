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مليون ونصف دولار لرسم نادر لـ”تان تان”

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مليون ونصف دولار لرسم نادر لـ”تان تان” مليون ونصف دولار لرسم نادر لـ”تان تان”

باعت دار مزادات آركورييل رسما نادرا لشخصية “تان تان” من كتاب “مستكشفو القمر” بـ1.55 مليون يورو (1.64 مليون دولار)، وذلك في باريس السبت.

الرسم الأصلي بالحبر الصيني لرسام الكاريكاتير البلجيكي الشهير هيرجيه، يظهر المراسل الجسور تان تان وكلبه الأبيض ميلو وصديقه كابتن هادوك وهم يرتدون أزياء الفضاء، ويسيرون على القمر لأول مرة، وينظرون تجاه كوكب الأرض.

ويأتي البيع فيما يقام معرض كبير عن هيرجيه- الذي كثيرا ما يشار إليه باعتباره الأب الروحي للقصص الفكاهية المصورة الأوروبية – في قصر غران باليه بباريس حتى منتصف يناير المقبل.

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