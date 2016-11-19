الداخلية: مصرع طفل وإصابة آخر في انفجار قنبلة بدائية داخل شقة بمنشية ناصر

لقى طفل مصرعه وأصيب آخر ببتر فى الكف الأيسر إثر انفجارعبوة بدائية الصنع ”على شكل كرة” حال لهوهما بها بمسكن الأول بمنشية ناصر.

وصرح مسئول مركز الإعلام الأمنى، في بيان اليوم السبت، بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغاً بتاريخ اليوم 19 الجارى بوقوع انفجار بإحدى الشقق بمنطقة منشية ناصر، بإنتقال خبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية لمكان البلاغ تبين وقوع انفجار عبوة بدائية الصنع “على شكل كرة” عثر عليها كل من الطفلين أبانوب ميلاد يقين سن 6، وأمير مرقس وفيق سن 7، بمكان جمع القمامة حيث يعمل والد الأول فى مجال إعادة تصنيع القمامة، وحال لهوهما بها بداخل مسكنه الأول انفجرت مما أدى إلى وفاة الطفل الأول وإصابة الثانى ببتر فى الكف الأيسر، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، جارى إتخاذ الإجراءات القانونية للوقوف على خلفيات الواقعة وضبط المتورطين بها”.