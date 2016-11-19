بالفيديو..أيسر الحامدي: الجيش يعالج “المتقدمين للتجنيد” من فيرس سي

قال الكاتب الصحفي أيسر الحامدي، إن الجيش يعالج شباب مصر من المتقدمين للتجنيد الإجباري، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة خصصت 7 مراكز للكشف عن الشباب المتقدم للتجنيدـ ويلي ذلك علاجهم خلال فترة خدمتهم من فيرس سي.

وأكد الحامدي، خلال برنامج “حواديت بلدنا” علي قناة الحدث اليوم، إلى أن هناك ألآف آخريين يقومون بطلب التطوع في الجيش، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة تقوم بدور عظيم في علاج فيرس سي، مشيرًا إلى أن مصر كانت تعد أول الدول في العالم في الإصابة بالفيرس، وهذا الدور العظيم في إطار الحملة التي طرحهاا الرئيس السيسي لمصر خالية من الفيرس عام 2020.

من ناحية آخري قال الحامدي، إلى أن مخالفات كبيرة جدًا وفضيحة بمبنى الركاب 2 بمطار القاهرة، والتي قامت علي إنشاء شركة تركية بمبلغ 450 مليون دولار، مضيفًا إلى أنه بمجرد هبوط الأمطار علي سقف أحدي البنايات به حدث سقوط لـ 12 متر من سقفها، مضيفًا إلى المواصفات الفنية للشركة التركية غير صحيحة، مشددأ بضرورة الاعتراف بالخطأ والعمل علي حل المشكلوة، نظرًا لأن لتأخر افتتاح المطار الجديد، وتخوف كل الطائرات من الهبوط به بعد أزماته المتكررة.

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