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رئيس حى غرب الإسكندرية يبحث تقنين أوضاع الباعة الجائلين بمنطقة الساعة

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رئيس حى غرب الإسكندرية يبحث تقنين أوضاع الباعة الجائلين بمنطقة الساعة رئيس حى غرب الإسكندرية يبحث تقنين أوضاع الباعة الجائلين بمنطقة الساعة

>الاسكندرية - جاكلين منير

قام اليوم اللواء محمد عبد الوهاب رئيس حي غرب الإسكندرية، بزيارة ميدانية لمنطقة الساعة وعامود السواري لتقنين أوضاع الباعة الجائلين وفتح جميع الباكيات المغلقة، وألتقي رئيس الحى معهم وتم عمل محضر تنسيقي بين اللواء محمد عبد الوهاب رئيس الحي والباعة الجائلين بالأسم والتوقيع، وذلك لاتفاق إخلاء الشارع والالتزام بحد الرصيف وسير السيارات وحركه الترام وفي وجود جميع الباعه الجائلين.

كما تم الاتفاق على أن كل من يملك باكيه يتم فتحها  لخدمه ساكني المنطقة وإعطاء كل ذي حق حقه وكل من يمتلك باكيه ولم يمتثل للاتفاق يتم تمليكها لأخر مع اعطاء مهله لمده  اسبوع من تاريخه.

وأكد رئيس الحى أنه سيتم بعد ذلك تنفيذ حملة مكبرة لرفع كل من خالف ووضع نفسه تحت طائلة القانون وسيقوم  بمتابعة الاوضاع بالشارع والمرور الدوري علي منطقة الساعه وعامود السواري.

جاء ذلك بوجود الإدارات التنفيذية بالحي ومساعد رئيس الحي ومديري إشغال الطريق والمتابعة الميدانية والرصد البيئي ومأمور الضبطية القضائية بالحى.

 

 


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