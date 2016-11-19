السيسي: «ترامب» يمثل اختيار الشعب الأمريكي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقابلة إعلامية مع وكالة الانباء البرتغالية الرسمية وذلك بمناسبة زيارة سيادته للشبونة وصرح السفيرعلاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس استهل المقابلة الإعلامية بتوجيه التحية والتقدير لدولة البرتغال حكومةً وشعباً مشيراً إلى أنها أول زيارة رئاسية مصرية للبرتغال منذ 24 عاماً كما أنها تكتسب أهمية خاصة باعتبارها أول زيارة دولة تستضيفها البرتغال منذ تنصيب الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دى سوزا في شهر مارس الماضي.

وبحسب موقع أخبار مصر نوه الرئيس إلى أن العام الماضي شهد زيادة في معدل التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 38% مؤكداً على وجود آفاق رحبة لتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية.

وأشاد سيادته بمواقف البرتغال المتوازنة والمتفهمة لمجريات الأحداث مصر كما وجه التهنئة للشعب البرتغالي بمناسبة اختيار “أنطونيو جوتيريس” لمنصب السكرتير العام الجديد للأمم المتحدة والذي دعمته مصر منذ البداية معرباً عن ثقته في تمكنه من قيادة المنظمة الدولية بنجاح في ضوء ما يتمتع به من خبرات ومؤهلات شخصية كبيرة.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه رداً على سؤال حول تداعيات فوز المرشح الأمريكي دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الامريكية وإمكانية أن تؤدي سياساته إلى انعزال الولايات المتحدة عن الشرق الأوسط أعرب الرئيس عن تقديره لشخص الرئيس الأمريكي المُنتخب “دونالد ترامب” مشيراً إلى أنه يُمثل اختيار الشعب الأمريكي.

ونوه الرئيس إلى أهمية التفريق ما بين تصريحات المسئولين خلال الحملات الانتخابية وما بعد تولي الرئاسة، حيث تكون هناك دائماً فرصة لاستيضاح المواقف وهو ما يعكس أهمية عدم التعجل في الحكم على الأمور.