أخبار عاجلة

أئمة الأوقاف يعلنون استعدادهم لحماية الكنائس بعد تفجير "مارجرجس" -
مختل عقليًا يحاول الانتحار أعلى برج "سنترال" بالإسكندرية.. والأمن ينقذه -
الهدف السادس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جوهان لتصبح النتيجة 2 - 6 -
الهدف الخامس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أوهان سانيست لتصبح النتيجة 2 - 5 -
الهدف الرابع لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب ميلدي 2 - 4 -
بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم -
قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة -
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس -
محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر -
الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

السيسي: «ترامب» يمثل اختيار الشعب الأمريكي

Google+ Print
السيسي: «ترامب» يمثل اختيار الشعب الأمريكي السيسي: «ترامب» يمثل اختيار الشعب الأمريكي

الرئيس عبد الفتاح (أرشيفية )

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقابلة إعلامية مع وكالة الانباء البرتغالية الرسمية وذلك بمناسبة زيارة سيادته للشبونة وصرح السفيرعلاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس استهل المقابلة الإعلامية بتوجيه التحية والتقدير لدولة البرتغال حكومةً وشعباً مشيراً إلى أنها أول زيارة رئاسية مصرية للبرتغال منذ 24 عاماً كما أنها تكتسب أهمية خاصة باعتبارها أول زيارة دولة تستضيفها البرتغال منذ تنصيب الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دى سوزا في شهر مارس الماضي.

وبحسب موقع أخبار نوه الرئيس إلى أن العام الماضي شهد زيادة في معدل التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 38% مؤكداً على وجود آفاق رحبة لتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية.

وأشاد سيادته بمواقف البرتغال المتوازنة والمتفهمة لمجريات الأحداث مصر كما وجه التهنئة للشعب البرتغالي بمناسبة اختيار “أنطونيو جوتيريس” لمنصب السكرتير العام الجديد للأمم المتحدة والذي دعمته مصر منذ البداية معرباً عن ثقته في تمكنه من قيادة المنظمة الدولية بنجاح في ضوء ما يتمتع به من خبرات ومؤهلات شخصية كبيرة.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه رداً على سؤال حول تداعيات فوز المرشح الأمريكي دونالد في انتخابات الرئاسة الامريكية وإمكانية أن تؤدي سياساته إلى انعزال الولايات المتحدة عن الشرق الأوسط أعرب الرئيس عن تقديره لشخص الرئيس الأمريكي المُنتخب “دونالد ترامب” مشيراً إلى أنه يُمثل اختيار الشعب الأمريكي.

ونوه الرئيس إلى أهمية التفريق ما بين تصريحات المسئولين خلال الحملات الانتخابية وما بعد تولي الرئاسة، حيث تكون هناك دائماً فرصة لاستيضاح المواقف وهو ما يعكس أهمية عدم التعجل في الحكم على الأمور.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

بالصور || تعرّف على الأدلة الـ "5" التي تكشف كذب وتزييف فيلم داعش “صاعقات القلوب” لقنص الجنود المصريين

بالصور || تعرّف على الأدلة الـ "5" التي تكشف كذب وتزييف فيلم داعش “صاعقات القلوب” لقنص الجنود المصريين

قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة

قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة