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٢٩ نوفمبر..نقل الخطوط المغربية إلي مبني ٢ الجديد بمطار القاهرة

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٢٩ نوفمبر..نقل الخطوط المغربية إلي مبني ٢ الجديد بمطار القاهرة ٢٩ نوفمبر..نقل الخطوط المغربية إلي مبني ٢ الجديد بمطار القاهرة

أرشيفية

تجري الخطوط المغربية استعداداته تمهيدًا لنقل رحلاتها من مبني الركاب “١” إلي مبني الركاب “٢” الجديد يوم ٢٩ نوفمبر من الشهر الجاري .. مصادر بذلك مصادر بشركة ميناء القاهرة الجوي .

وأضافت المصادر أن الخطوط المغربية حصلت علي موافقة من ادارة المطار لنقل رحلاتها الي مبني “٢” الجديد لتكون رابع شركة تعمل بالمبني الجديد بعد خطوط الجزيرة والخطوط الكويتية والأردنية.

يشار إلي أن الخطوط الاردنية نقلت رحلاتها الي المبني الجديد ٩ نوفمبر، وتنظم ٤ رحلات طيران يوميا بين عمان والقاهرة.

جدير بالذكر أن مبني الركاب الجديد يزيد من الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة لتصل الي ٣٠ مليون راكب سنويًا.

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