أخبار عاجلة

أئمة الأوقاف يعلنون استعدادهم لحماية الكنائس بعد تفجير "مارجرجس" -
مختل عقليًا يحاول الانتحار أعلى برج "سنترال" بالإسكندرية.. والأمن ينقذه -
الهدف السادس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جوهان لتصبح النتيجة 2 - 6 -
الهدف الخامس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أوهان سانيست لتصبح النتيجة 2 - 5 -
الهدف الرابع لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب ميلدي 2 - 4 -
بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم -
قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة -
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس -
محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر -
الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

دليل سعادة المتعاملين.. برنامج حكومى جديد من الإمارات

Google+ Print
دليل سعادة المتعاملين.. برنامج حكومى جديد من الإمارات دليل سعادة المتعاملين.. برنامج حكومى جديد من الإمارات

>كتب محمد تهامى زكى

أطلقت دولة الإمارات برنامج الخدمة الحكومية المتميزة لإسعاد المتعاملين، دليل سعادة المتعاملين ودراسات قياس سعادة المتعاملين.

وكتبت عهود الرومى، وزيرة الدولة الإماراتية: "أطلقنا دليل سعادة المتعاملين بالإضافة إلى دراسات سعادة المتعاملين لدعم الجهات الحكومية فى جهودها لإسعاد المتعاملين".

يهدف دليل سعادة المتعاملين إلى تمكين الجهات الحكومية من تصميم المبادرات وتطوير الخدمات وإجراءات الحصول عليها، بما يحقق السعادة للمتعامل ويوضح آليات التطبيق بطريقة مبسّطة وعملية.

فيما تركز دراسات سعادة المتعاملين على قياس مستويات السعادة لدى مختلف فئات المتعاملين والعوامل المؤثرة فيها، إضافة إلى بناء قاعدة معلومات شاملة ترصد توجهات المتعاملين ورؤاهم، ما يدعم جهود تصميم وتطوير الخدمات بما يحقق السعادة لهم.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365