دليل سعادة المتعاملين.. برنامج حكومى جديد من الإمارات

كتب محمد تهامى زكى

أطلقت دولة الإمارات برنامج الخدمة الحكومية المتميزة لإسعاد المتعاملين، دليل سعادة المتعاملين ودراسات قياس سعادة المتعاملين.

وكتبت عهود الرومى، وزيرة الدولة الإماراتية: "أطلقنا دليل سعادة المتعاملين بالإضافة إلى دراسات سعادة المتعاملين لدعم الجهات الحكومية فى جهودها لإسعاد المتعاملين".

يهدف دليل سعادة المتعاملين إلى تمكين الجهات الحكومية من تصميم المبادرات وتطوير الخدمات وإجراءات الحصول عليها، بما يحقق السعادة للمتعامل ويوضح آليات التطبيق بطريقة مبسّطة وعملية.

فيما تركز دراسات سعادة المتعاملين على قياس مستويات السعادة لدى مختلف فئات المتعاملين والعوامل المؤثرة فيها، إضافة إلى بناء قاعدة معلومات شاملة ترصد توجهات المتعاملين ورؤاهم، ما يدعم جهود تصميم وتطوير الخدمات بما يحقق السعادة لهم.