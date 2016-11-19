دراما مهرجان «كان» تطيح بأفلام «المناظر»‎ بالقاهرة السينمائى وتتصدر شباك التذاكر

كتب: مصطفى حمزة

كشفت فعاليات الأيام الأربع الأولى للدورة 38 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولى، أن آخر دورات مهرجان “كان” السنمائي تلعب دورا كبيرا فى اختيارات الجمهور، وهو ما تؤكده المؤشرات الأولية لنسب الإقبال وفقا لشباك التذاكر.

ويعلق على ذلك أحمد شوقى “مساعد المدير الفنى للمهرجان”، قائلًا فى تصريح خاص لوكالة أنباء “ONA”: “بالفعل أفلام الدورة السابقة لمهرجان “كان” هى حتى الآن الأعلى حضورًا، رغم أنها تعتمد بشكل كبير على القصص الدرامية”.

ما قاله شوقى يظهر بشكل واضخ فى حالة الفيلم الألمانى “تونى ايردمان”، الذى حظى بنسبة المشاهدة الأعلى حتى الآن،عقب عرضه بالقسم الرسمى خارج المسابقة، حيث تأثر الجمهور بما حققه من نجاح فى “كان”، كما رشحته ألمانيا ليمثلها بمسابقة أفضل فيلم أجنبى بأوسكار 2017، وهو من إخراج الألمانية مارين أدى.

ويتناول الفيلم الذى أعاد السينما الألمانية إلى المهرجان الفرنسى الشهير، بأسلوب كوميدى العلاقة المرتبطة بين الأب المسن “وينفرد” وابنته المراهقة “اينيس”.

أما ثانى الأفلام الاجنبية التى تسابق عليها الجمهور للحجز”اليكترونيا وتليفزيون وعبر شباك التذاكر، فكان الفيلم الأسبانى المغربى ‘ميموزا’ الحاصل على جائزة النقاد بمهرجان “كان”، وهو من إخراج أولي لاكسي، ويرصد رحلة ثلاثة شباب مغاربة لتحقيق حلم عجوز على مشارف الموت، دفنه بفيلم فى جنوب المغرب.

وعلى مستوى الأفلام المصرية، ورغم انتهاء عرضه منذ فترة قريبه، إلا أن لافته كامل العدد سبقت بساعات موعد عرض فيلم “اشتباك” للمخرج محمد دياب، المشارك بقسم السينما المصرية الجديدة وهو ما يضيف لدى العمل الذى تم اختيار ضمن أفضل عشرة أفلام تم عرضها فى مهرجان “كان”.

ومن جانبه فسر “شوقى ” ذلك بارتفاع وعى الجمهور عن دورات سابقة، كان البحث عن ما تحتوى عليه الأفلام من مشاهد جنسية، هدفا لهم، لاسيما بين شباب الجامعات، وهم شريحة كبيرة من الحضور بالدورة الحالية، والتى تشهد نسبيا إقبالا أعلى عن الدورة الماضية.

يذكر هنا أن تذاكر أفلام “يوم للستات و”البر التانى” اللذان يمثلان مصر بالمسابقة الرسمية، شهدت أيضا إقبالا كبيرا،نفدت تماما تذاكرها بمجرد طرحها.