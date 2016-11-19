إصابة 14 تلميذ بالجديرى المائى بدمياط

دمياط - عبده عبد البارى

ارتفع أعداد الطلاب المصابين بمرض الجديرى المائى بمدارس محافظة دمياط إلى 14 حالة بينم 3 أطفال بمرحلة رياض الأطفال، وتركزت معظم الحالات بمدارس إدارة الروضة التعليمية، ومازال 5 تلاميذ مصابين تم عزلهم بمنحهم إجازة لمدة أسبوعين، بينما عاد 9 مصابين إلى مدارسهم بعد تماثلهم للشفاء.

ومن جانبه، قال ياسر عمر القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه تم متابعة حالات الإصابة بالأمراض المعدية، وتوجيه الإدارات التعليمية العشرة، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بكافة المنشآت التعليمية التابعة لها للحد من نسب الإصابة بالأمراض المعدية داخل المدارس؛ حفاظًا على صحة الطلاب والعاملين بهما، وحرصًا على حسن انتظام سير العملية التعليمية.

وقال الدكتور محمد تعيلب مدير عام التأمين الصحى بدمياط، أنه تم عزل الطلاب المصابين بالجديرى المائى عن طريق منحهم إجازة من الدراسة لمدة أسبوعين وهى دورة إنتهاء المرض حتى لا تنتشر عدوى الإصابة بين زملائهم التلاميذ.