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مكياج ناعم مناسب لمقابلة عمل بالفيديو

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السبت 19-11-2016 18:38

تحتاج كل سيدة معرفة ما هو المكياج المناسب لمقابلة عمل، لأنها ترغب في التأثير الإيجابي لدى الآخرين، بالإضافة إلى تحقيق انطباع أوّلي يُلائم علاقة عمل طويلة. من هنا، زار فريق عمل "سيدتي نت" صالون خبير التجميل بسام فتوح ليساعدك على اكتشاف ما هي الأسرار التي تمنحك مكياجاً يُقنع صاحب العمل بمواهبك المهنية.

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أنت بحاجة إلى:
- ب ب كريم لتوحيد لون البشرة.
- كونسيلر لإخفاء الهالات السوداء.
- بودرة لإخفاء لمعان الوجه.
- ظلال عيون ترابية.
- قلم كحل باللون الأزرق لصاحبة العيون الزرقاء، وباللون الأخضر لصاحبة العيون الخضراء. أمّا اللون البنيّ فهو يناسب كلّ ألوان العيون.
- قلم تحديد الحواجب.
- بودرة رفع الوجنتين بلون طبيعي لا يلمع بتاتاً.
- أحمر شفاه نيود أو زهري والابتعاد تماماً عن الألوان الجريئة كالأحمر أو الفوشيا.


إليك في هذا الفيديو نصائح جوزيان حجار من صالون بسام فتوح لمزيد من التفاصيل وخطوات تطبيق هذا المكياج:

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سيدتي

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