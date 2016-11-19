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وزير الداخلية: الوزارة لن تنسى أبناءها الشهداء وتضحياتهم من أجل الوطن

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وزير الداخلية: الوزارة لن تنسى أبناءها الشهداء وتضحياتهم من أجل الوطن وزير الداخلية: الوزارة لن تنسى أبناءها الشهداء وتضحياتهم من أجل الوطن

>كتب محمود عبد الراضى - عبد الله محمود

أكد اللواء مجدى عبد الغفّار وزير الداخلية، أن الوزارة لن تنسى أبناءها الشهداء، الذين ضحوا بارواحهم من أجل الوطن، وأن دمائهم الذكية ستظل شاهدة على تضحيات وعطاء الشرطة.

وأضاف وزير الداخلية، فى كلمته المسجلة، التى ألقاها بالإنابة عنه اللواء طارق عطية مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام بحفل تكريم أبناء شهداء الشرطة بدار المراسم ، أنه وجه بكل الدعم لأسر الشهداء وأبنائهم.

وبدوره، قال اللواء طارق عطية مساعد وزير الداخلية للإعلام، كل التحية لأبنائنا الشهداء ، ونتمنى من أبنائهم مواصلة التفوق من أجل مستقبلهم ومستقبل وطنهم.

وأضاف "عطية" : "هذا اليوم لتكريم أبناء الشهداء المتفوقين، للتأكيد على أهمية التسلّح بالعلم واللحاق بركب الدول المتقدمة.

وخاطب عطية زوجات شهداء الشرطة قائلاً: هنيئاً لكم بأزواجكم الشهداء وأبنائكم المتفوقين، هذا التفوق الذى ستسعد به أرواح الشهداء ، الذين ستظل دماؤهم نبراسا نهتدى به ونحذوا حذوهم لما قدموه للوطن من تضحيات جليلة ولم يهابوا الموت.


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