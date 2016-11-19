حبس تاجرى مخدرات بالعوامية لحيازتهما 2 كيلو بانجو و535 قرص مخدر

الأقصر – أحمد مرعى

أمرت نيابة قسم الأقصر، اليوم السبت، بحبس تاجرى مخدرات بمنقطة العوامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ضبطهما وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة، حيث كانت مباحث قسم الاقصر قد تمكنت من ضبطهما وبحوزتهما 2 كيلو بانجو و535 قرص مخدر ومبلغ مالي 8035 جنيها مصريا، خلال حملة استهدفت تجار المخدرات بمنطقة العوامية.

البداية كانت بتلقى اللواء زكى مختار مدير إدارة البحث الجنائى، معلومات تفيد بقيام "ع.ح.ح" وشهرته "العمده" 30 سنة عاطل ومقيم بمنطقة العواميه، سبق ضبطه واتهامه فى 3 قضايا مخدرات، والثاني "م.ع.س" 27 سنة عاطل، بالاتجار في المواد المخدرة.

بتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكنت حملة بقيادة الرائد احمد جادو رئيس مباحث قسم الاقصر من ضبط المتهمين، وبحوزتهما 2 كيلو من نبات البانجو المخدر، و535 قرص مخدر عباره عن "برشام تامول"، ومبلغ مالى حوالى 8035 جنيها مصريا وهاتفين محمولين.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف المحمولة لتسهيل التواصل مع عملائهما، وبالعرض على اللواء عصام الحملي مدير أمن الأقصر أمر بتحرير المحضر اللازم، وإحالة المتهمين إلى النيابة التى أمرت بحبسهما.