بالصور..عمرو عبدالحميد يتقمص دور الطبيب داخل مستشفي أبوريش في “حوار القاهرة”

كتبت- إ نجي لطفي

يتناول الإعلامي عمرو عبدالحميد مقدم برنامج “حوار القاهرة” المذاع على شاشة سكاي نيوز عربية مساء اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة ليلا في الفقرة الاولى تنقية بطاقات التموين بأمر الرئيس .. الخارجون من مظلة الدعم ، حيث(أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى تعليمات بتنقية بطاقات التموين من غير المستحقين، خلال شهر على الأكثر، وتتردد معلومات عن استبعاد كل من يزيد دخله عن 1500 جنيه شهرياً).

وسيقوم عبدالحميد بإجراء لقاءا خاصا من داخل وزارة التموين مع أحمد كمال مساعد وزير التموين.

وفي الجزء الثاني من الحلقة يجري مقدم برنامج” حوار القاهرة ” جولة ميدانية خاصه من قلب مستشفى أطفال أبوالريش.. ليت حظه مثل 57357 وذلك عقب(إعلان المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، إنه يدعم حملة التبرع لمستشفى أبوالريش للأطفال، الذى يواجه أزمة كبرى فى نقص الأدوية والمستلزمات نتيجة نقص التمويل أو حملات التبرع، رغم أنه يبعد خطوات عن مستشفى سرطان الأطفال 57357 الذى يحظى بشعبية كبرى ويقبل الجميع على التبرع له).

وسيجري عمرو عبدالحميد مجموعة من اللقاءات داخل مستشفي أبو الريش مع الدكتورة رانيا حجازى، مدير مستشفى أبوالريش التخصصى ومدير قسم التبرعات بالمستشفى، والمواطنين أمام مكتب التبرعات.