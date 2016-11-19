بالصور.. بدء أعمال توصيل الغاز الطبيعى لـ1392 وحدة سكنية بضواحى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

قال السعيد رخا رئيس حي الضواحي بمحافظة بورسعيد اليوم ، السبت ، انه يجرى الآن مد خطوط الشيكات الأرضية لتوصيل الغاز الطبيعي إلى 1392 وحده سكنيه جديدة ضمن مشروع الـ 58 عماره الواقعة في نطاق الحي .

وأضاف "رخا" بأنه من المنتظر ان تقوم الشركة المنفذة بالانتهاء من مد الشبكة الأرضية للمشروع نهاية الأسبوع القادم وذلك كمرحله أولى تليها المرحلة الثانية بعد استكمال تسكين العمارات والتعاقد مع المواطنين للبدء فى أعمال التركيبات الداخليه للغاز الطبيعى داخل هذه الوحدات .

وأشار الي انه تم الانتهاء من مد خطوط الشبكة الارضيه لمشروع 18 عماره وجارى حاليا الانتهاء من مدها لعدد 42 عماره الأخرى المجاورة حيث ان المشروع ينقسم الى جزئين بمجموع 58 عماره واجمالى 1392 وحده سكنيه .

واوضح بانه تم تذليل كافه الصعوبات الخاصه بالمشروع بالتنسيق مع كافه الجهات من كهرباء وصرف صحى ومياه وطرق اضافه الى المقاولين العاملين بالمشروع وذلك بناءا على توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد .

ومن جانبه اكد المهندس احمد عثمان احد العاملين بالشركة المنفذة للمشروع انه يجرى الان تنفيذ الشبكة الارضيه وعمل اختبارات ضغط الهواء داخل مواسير البولى اثيلين المستخدمة فى الخطوط وتجميع نقاط الغاز .

واضاف بان المرحله الاولى تنتهى نهايه الاسبوع القادم بتوصيل المحابس الى مداخل العمارات تليها المرحله الثانيه للتركيبات الداخليه والتى تبدا بشغل هذه الوحدات بالسكان وبدا مرحله التعاقد .

واوضح انه كان هناك بعض الصعوبات فى الشوارع تم التغلب عليها بالتنسيق مع حى الضواحى والمسئولين عن الموقع .