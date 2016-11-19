محافظات الجمهورية تستعد للموسم الزراعى الشتوى..والأسمدة على رأس الأولويات

كتب : عمر محمد

تكثف وزارة الزراعة بالتنسيق مع المديريات بالمحافظات المختلفة، جهودها استعدادًا لزراعة المحاصيل الشتوية، حيث أعلنت العديد من المحافظات جاهزيتها لزراعات العروة الشتوية، في حين تسابق بعض المحافظات الزمن للانتهاء والاستعداد للمحاصيل الشتوية.

وأعلنت وزارة الزراعة عن رفع درجة الاستعداد القصوى بمديريات الزراعة بالمحافظات الجنوبية خاصة، والتي تعرضت للسيول.

وفي محافظة كفرالشيخ يؤكد المهندس محمد السيد عبد الله وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة أنه تم الانتهاء من خطة التطوير السنوية، خاصة في المراكز الساحلية استعدادًا لموسم الأمطار، وتم مناقشة لجان متابعة فحص الحيازات الوهمية بالجمعيات الزراعية، والوقوف على آخر موقف للأسمدة الأزوتية للموسم الشتوي، ومراجعة أرصدة الأسمدة والمبيدات.

وشدد عبدالله، على أهمية تسويق قطن الإكثار تنفيذًا لتعليمات وزير الزراعة، موضحًا أنه ناقش التعديات على الأرض الزراعية، مطالبًا بحصر الحالات التى تم إزالتها بكل مركز والتصدي بكل حزم للمخالفات.

وأوضح وكيل زراعة كفر الشيخ، أنه طالب مديري الإدارات الزراعية بحصر المحاصيل الشتوية على الطبيعة لصرف الأسمدة طبقًا لمقررات الوزارة، مؤكدًا أن كافة الأسمدة وستلزمات الزراعة متوفرة، وأنه تم تنشيط حملات الرقابة على محلات الإتجار في المبيدات، لمنع تسللها إلى السوق السوداء.

ويؤكد المهندس محمد المنسي، وكيل وزارة الزراعة بـ”الدقهلية”، أن المحافظة أتمت كافة استعاداتها لموسم الشتاء، مشيرًا إلى أن التقاوي والأسمدة والكيماويات متوفرة بكافة أنواعها في الجمعيات الزراعية وأنه يتم صرف شكارتين أسمدة للفلاح فورًا.

وأوضح المنسي في تصريحات لـ«ONA» أنه تم تشكيل غرفة عمليات برئاسته لمتابعة توافر مستلزمات الزراعة، لافتًا إلى أن المحافظ وجه بضرورة تذليل كل العقبات أمام الفلاح، وأنه يعقد يوم الاثنين بأول كل شهر لقاء مع الفلاحين للاستماع إلى مطالبهم.

وكشف وكيل زراعة الدقهلية أن المحافظة تستهدف زيادة الرقعة الزراعية من القمح إلى 280 ألف فدان، وتوسيع عملية الزراعة على المصاطب عن طريق الحقول الارشادية البالغ عددها 650، بالتعاون مع الحملة القومية لقمح، ومشروع تعزيز الأمن العذائي العربي.

وأكد المنسي أنه يتم شن حملات مفاجأة من الزراعة، على جميع المنافذ الخاصة ببيع الرقابة على الأسمدة والكيماويات والمبيدات لمنع تهريبها، بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية، لتحقيق الانضباط بالأسواق.

وعن الإرشاد الزراعي للفلاح يشير المنسي إلى أن وزارة الزراعة مستمرة في حملات التوعية للفلاح في كل المواسم، بالتعاون مع الطب البيطري ووزارة الشباب والرياضة والأوقاف، كاشفًا أنه يتم الآن التوعية بالتعامل مع أزمة السيول، وكيفية الحفاظ على المحصول من الأضرار.

وفي محافظة الجيزة يؤكد المهندس محمد شحاتة، وكيل وزارة الزراعة بالجيزة، أن كافة المستلزمات الخاصة بموسم الزراعة الشتوى متوفرة، مؤكدًا أن المحافظة وفرت أكثر من 50 % من الاحتياجات السمادية الخاصة لموسم الشتاء.

وأشار شحاتة في تصريحات لـ«ONA» إلى أنه لم يتلق أي شكوى من الفلاحين حتى الآن عن غياب التقاوي أو الأسمدة أو المبيدات والكيماويات، موضحًا أن محافظة الجيزة تعتمد على زراعة الخضروات والفواكة وأن كل التقاوي الخاصة متوفرة.

وأكد وكيل زراعة الجيزة أنه تم تشديد الرقابة على منافذ الجمعيات الزراعية، لمنع تهريب مستلزمات الزراعة إلى السوق السوداء، لافتًا إلى أنه فور تلقي أي شكوى يتم تشكيل لجان للمتابعة والتحقيق في الواقعة ومحاسبة المسئولين.

ويقول المهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بـ”أسيوط”، إن المحافظة تعمل حاليًا على الاستعداد لموسم الزراعة الشتوية، مؤكدًا أن الأسمدة والتقاوي والكيماويات تم توفيرها بالمحافظة، مع الحرص الإدارات المعنية على التواصل مع الفلاحيين للتعرف على مشاكلهم وطلباتهم.

وأوضح سرور في تصريحات لـ«ONA» أن الجمعيات الزراعية تصرف المستلزمات الزراعية لحائزي الأراضي الزراعية فقط، للحرص على عدم تسرب الأسمدة إلى السوق السوداء، مع العمل على ضخ تلك المواد بالكميات المناسبة، لعدم خلق سوق موازي مما يزيد العبء على الفلاح.

ولفت وكيل زراعة أسيوط إلى انه تم التنسيق مع وزراة الري لتحديد كميات المياه اللازمة للزراعة، مع الحرص على توعية الفلاحين نحو الاستخدام الأمثل للمواد الزراعية لتحقيق أقصى استفادة، مشيرًا إلى أن المحافظة تضم 130 حقل إرشادي يلجأ إليها الفلاح للاستفادة.