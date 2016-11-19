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ولية أمر طالب تتعدي بالضرب علي مدرسة في الطابور ببني سويف‎

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ولية أمر طالب تتعدي بالضرب علي مدرسة في الطابور ببني سويف‎ ولية أمر طالب تتعدي بالضرب علي مدرسة في الطابور ببني سويف‎

 

أرشيفية

المراسل: محمد شعبان

إعتدت ولية أمر طالب بمدرسة للتعليم الأساسي، على مدرسة أثناء الطابور، وسحبتها من شعرها، ما أحدث بها إصابات بالغة.

وقررت نيابة مركز بني سويف، حبس “إ.أ”، ولية أمر طالب بمدرسة الشيخ على للتعليم الأساسى بشرق النيل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامها بالإعتداء على حنان طه، مدرسة لغة عربية، أثناء طابور المدرسة وأمام التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس.

وكانت إدارة المدرسة، قد قامت بإبلاغ الشرطة حول قيام ولية أمر طالب بدخول المدرسة، وإعتداءها بالضرب على المدرسة “حنان” أثناء الطابور وسحبها من شعرها، وإحداث إصابات مختلفة بها .

تحرر محضر بالواقعة، وتبين من التحقيق وقوع مشاجرة بين ابن المدرسة، ونجل ولية الأمر، فقامت “ولية الأمر” على آثرها بالتوجه إلى المدرسة، فحدثت بينها وبين المدرسة، مشادة تطورت إلى قيام أم التلميذ بالتعدي بالضرب، وسحل المدرسة أمام الجميع.

 

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