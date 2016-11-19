زوارق تابعة للاحتلال الإسرائيلى تهاجم مراكب الصيادين قبالة بحر غزة

غزة (أ ش أ)

هاجمت زوارق بحرية تابعة للاحتلال الإسرائيلى اليوم السبت، بنيران الأسلحة الرشاشات الثقيلة، مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) أن بحرية الاحتلال الحربية هاجمت عدداً من مراكب الصيادين قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وهى على بعد نحو 4 أميال بحرية وطاردتها وأطلقت النار عليها؛ ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية فى مركب صيد، دون وقوع إصابات فى صفوف الصيادين.

يذكر أن بحرية الاحتلال تتعمد يومياً إطلاق الرصاص صوب الصيادين فى بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.