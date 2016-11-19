الحبس 3 سنوات مع الشغل لمعتز مطر بتهمة التحريض ضد الدولة

عاقبت الدائرة 21 إرهاب، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، الإعلامي معتز مطر المذيع بقناة الشرق الإخوانية، في القضية رقم 9609 لسنة 2016، لاتهامه بالتحريض على التظاهر ضد مؤسسات الدولة وترويج الشائعات من خلال برنامجه «مع معتز»، المذاع من خارج مصر على قناة الشرق، بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.

وكشفت تحقيقات نيابة الدقي، عن أن الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، رصدت قيام المتهم بالتحريض ضد مؤسسات الدولة والشخصيات العامة وترويج الأكاذيب داخل المجتمع المصري.

وأضافت التحقيقات أن المتهم من خلال برنامجه المذاع على قناة الشرق حرّض على التظاهر ضد الرئيس إضافة إلى سخريته من خطابات رئيس الجمهورية، والتحريض على الدولة ضد النظام الحالي.