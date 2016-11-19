توقيع بروتوكول تبادل طلابى بين المعهد التكنولوجى بالمحلة وجامعة رومانية

الغربية – عادل ضرة

وقع المعهد التكنولوجى بالمحلة فى محافظة الغربية برئاسة مجلس إدارة الدكتور شوقى السعيد والدكتور أسامة عبد الحليم عميد المعهد، بروتوكول تبادل طلابى بين المعهد وجامعة اتينيوم الرومانية بحضور القنصل الرومانى بالقاهرة واللواء احمد صقر محافظ الغربية واللواء ناصر طه رئيس الإدارة المركزية بمحافظة الغربية وتامر أبو النجا رئيس مدينة المحلة.

وعبر الجانب الرومانى عن سعادته بتوقيع البرتوكول وسعادتهم بتواجدهم فى مصر، وأشادوا بالأمن والأمان الذى تشهده مصر وتبادل الجانبين الدروع كما تم تكريم محافظ الغربية ومنحه درع المعهد.