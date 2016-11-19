وزير التنمية المحلية نواب قنا يعملون على تلبية مطالب المواطن

قنا - وائل محمد

داعب الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، النائب هشام الشعينى، والنائب محمود عبد السلام الضبع، خلال زيارته لمحافظة قنا، اليوم السبت، نواب قناقائلا:" مش سايبين الحكومة فى المجلس، ولما بيكونوا في زيارات وجولات لمحافظة قناة كمان"

وأكد وزير التنمية المحلية، خلال جولته بمحافظة قنا، أن نواب قنا، يبذلون جهد كبير فى مجلس النواب، ويعملون على تلبية متطلبات الشعب القنائى، ولا يتركون أعضاء الحكومة فى كل مقابلة للعمل على انجاز كافة المشروعات المتوقفه فى المحافظة.

وأضاف أن الدوله ضاعفت فى الموازنة الخاصة بتنمية محافظة قنا، وأن رجال الأعمال ساهموا بدور كبير بالتنسبق مع منظمات المجتمع المدنى ، وأن لتلك التبرعات دور وطنى وواجب عليهم وحقهم على المساهمة فى بناء مصر الحديثة.