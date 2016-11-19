والد المتهم بقتل والدته لـ"النيابة": حاول التخلص منى بعد اكتشافى جريمته

كتبت ندى سليم

استعجلت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول، تقرير الطب الشرعى فى واقعة مقتل سيدة على يد نجلها بمدينة السلام، للوقوف على الصفة التشريحية لجثة المجنى عليها، وكشف والد المتهم فى أقواله بعد تعافيه من الإصابات التي لحقت به على يد نجله أنه حاول قتله بعد اكتشافه جريمته.

كانت النيابة قد استمعت لأقوال والد المتهم بعد تعافيه من الاصابات التى لحقت به على يد نجله فى ذات القضية، والذى كشف للنيابة أنه فوجىء عند عودته للمنزل بأن ابنه منهار ويصرخ بشدة مبررا وفاة والدته وفاة طبيعية، إلا أنه ارتاب بالأمر وكشف وجهها ليفأجى بتعرضها لكدمات بوجهها وخاصة بمنطقة العنق، وعندما علم نجله بأنه على وشك اكتشاف الحقيقة خاصة أن المجنى عليها لم تكن مصابة باى أمراض قبل ذلك، أسرع المتهم تجاه والده وسدد له عدة طعنات فى جسدة قاصدا ازهاق روحه للتخلص منه وعدم كشف فضيحته.

يذكر أن المتهم استخدم "إيشارب" للتخلص من صراخ أمه بعد أن نشبت مشاجرة معها بسبب إصرارها على أن يترك خطيبته، نظرًا لضيق حال الأسرة، وكشف المتهم خلال التحقيق، أن أمه كانت تريد الحصول على ثمن الشبكة التى قدمها لخطيبته، قائلاً: "كانت عاوزة حق الشبكة وتمنها 5 آلاف جنيه وأفسخ خطوبتى".

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على المتهم فى أحد الأكمنة الأمنية وتم إحالته الى النيابة والتحقيق معه وأمرت بتجديد حبسه 15 يوما، ترجع وقائع القضية إلى شهر أغسطس الماضي، حينما ارتكب الجانى واقعة قتل والدته، "صباح.ر"، التى كانت تريد التفريق بين المتهم وخطيبته.