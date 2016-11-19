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تأجيل محاكمة 19 متهما بإثارة الشغب والتظاهر بمنطقة وسط البلد لـ26 نوفمبر

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تأجيل محاكمة 19 متهما بإثارة الشغب والتظاهر بمنطقة وسط البلد لـ26 نوفمبر تأجيل محاكمة 19 متهما بإثارة الشغب والتظاهر بمنطقة وسط البلد لـ26 نوفمبر

>كتب كريم صبحى

أجلت محكمة جنح قصر النيل، منذ قليل، نظر أولى جلسات محاكمة 19 شابًا بتهمة التظاهر بدون تصريح وإثارة الشغب بمنطقة وسط البلد، إلى جلسة 26 نوفمبر الجارى، للاطلاع.

 

كان المستشار حسام إبراهيم رئيس نيابة قصر النيل، أحال 19 شابًا لاتهامهم بالتظاهر بدون تصريح وإثارة الشغب بوسط البلد، للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح.

 

وكشفت تحقيقات النيابة التى باشرها المستشار محمد ممدوح، مدير النيابة ووكلاء النيابة معتز زكريا وطاهر سبالة وأحمد سلامة، أن المتهمين حرّضوا المواطنين على التظاهر بدون ترخيص، وألقى القبض عليهم فى شوارع وسط البلد.


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