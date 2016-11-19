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حبس عاطلين وضبط وإحضار 2 آخرين كونوا عصابة للسرقة بالإكراه فى الخانكة

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حبس عاطلين وضبط وإحضار 2 آخرين كونوا عصابة للسرقة بالإكراه فى الخانكة حبس عاطلين وضبط وإحضار 2 آخرين كونوا عصابة للسرقة بالإكراه فى الخانكة

>القليوبية – محمد قاسم

أمرت نيابة مركز الخانكة، برئاسة المستشار أمير ناصف، بحبس 2 عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيق، وسرعة ضبط وإحضار 2 آخرين، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه.

 

تلقى اللواء مجدى عبد العال، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العقيد عبد الله جلال، رئيس فرع البحث الجنائى، يفيد تلقيه عدة بلاغات من أصحاب التكاتك بتعرضهم للسرقة بالإكراه من قبل قطاع طرق بالخانكة.

 

توصلت تحريات المباحث، برئاسة المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز الخانكة وبإشراف اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، أن وراء ارتكاب السرقات تشكيلا عصابيا مكونا من "محمد ط م" و"محمد ح م" وتم ضبط المتهمين وبحوزة الأول سلاح نارى طبنجة وأرشدا عن 3 تكاتك.

 

وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة مركبات التوك توك بالإكراه بالاشتراك مع "كريم م" عاطل – هارب- و"حسن م أ" عاطل – هارب - واعترفا بارتكابهم 5 وقائع سرقة بالإكراه.

 

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام الأول لنيابات شمال القليوبية.

 


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