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مصر تؤكد دعمها لإفريقيا الوسطى في المؤتمر الدولي للدعم ببروكسل

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مصر تؤكد دعمها لإفريقيا الوسطى في المؤتمر الدولي للدعم ببروكسل مصر تؤكد دعمها لإفريقيا الوسطى في المؤتمر الدولي للدعم ببروكسل

وزارة الخارجية – أرشيفية

شارك السفير محمد إدريس مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، نيابة عن سامح شكري وزير الخارجية في المؤتمر الدولي لدعم إفريقيا الوسطى، الذي عقد ببروكسل أول أمس.

وشارك في المؤتمر رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، وفيدريكا موجيريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، وعدد من وزراء الدول الأفريقية والشركاء الدوليين وممثلي مؤسسات التمويل والتنمية الدولية، وأسفر عن تقديم تعهدات دولية لأفريقيا الوسطى بقيمة إجمالية 2.2 مليار دولار.

وأكد مساعد وزير الخارجية خلال المؤتمر مواصلة دعمها السياسي والفني والتنموي للأشقاء في جمهورية أفريقيا الوسطى من خلال البرامج المتعددة، التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية في مجال بناء القدرات، خاصة ما يتصل بالجوانب الأمنية والعسكرية بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية المصريتين لتأهيل الكوادر الأفرووسطية الوطنية وتلبية إحتياجاتها لتولي قدرًا متزايدًا من المسئولية، وتقليل الاعتماد على العناصر الخارجية، فضلًا عن المساعدات التنموية في المجالات الأخرى المتعلقة ببناء وتأهيل مؤسسات الدولة.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تساهم في المكون العسكري والشرطي لقوات حفظ السلام الأممية في جمهورية إفريقيا الوسطى.

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