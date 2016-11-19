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محافظ البحر الأحمر يطالب جهاز التعمير بسرعة إنشاء منازل للمتضررين برأس غارب

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محافظ البحر الأحمر يطالب جهاز التعمير بسرعة إنشاء منازل للمتضررين برأس غارب محافظ البحر الأحمر يطالب جهاز التعمير بسرعة إنشاء منازل للمتضررين برأس غارب

اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر

مراسل«ONA»:

تفقد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، اليوم السبت، موقع ميدان رأس غارب، لربط جميع المناطق السكنية الجديدة بالمدينة عند المدخل الجنوبى.

وأكدت محافظة البحر الأحمر، فى بيان صحفي، اليوم السبت، أن المحافظ، كلف جهاز التعمير بسرعة إنشاء الطرق للمدن السكنية الجديدة وربطها ببعضها، خلال تفقده موقع المنازل الجارى إنشائها لمتضررى السيول بالمدخل الجنوبى لمدينة رأس غارب وعددها 514 بيت.

وأوضح، أن مساحة المنزل 150 مترًا، وهو عبارة عن دور واحد 90 متر مبانى + 60 متر حوش، قابل للتعلية حتى ثلاثة أدوار ،وذلك من خلال مشروع مساكن الروضة بمدينة غارب والذى تم تنفيذ مشروع مماثل له بمدينة الغردقة.

وأكد “المحافظ” على جهاز التعمير بالبحر الأحمر، بسرعة تنفيذ المشروع فى أقرب وقت ممكن حتى يتسنى تسليمه الى الأهالى المتضررين من السيول بمدينة رأس غارب.

 

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