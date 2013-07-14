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الحلقة الثالثة من "حكاية حياة" تكشف سر هروب حياة من المستشفي

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الحلقة الثالثة من "حكاية حياة" تكشف سر هروب حياة من المستشفي الحلقة الثالثة من "حكاية حياة" تكشف سر هروب حياة من المستشفي

كتب : الوطن الأحد 14-07-2013 16:31

تبدأ أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "حكايات حياة"، بالكشف عن حقيقة هروب حياة التى تلعب دورها الفنانة غادة عبدالرزاق، من المصحة النفسية وذلك من خلال مساعدة دكتور هشام الذي يلعب دوره الفنان طارق لطفي.

يجعل هشام، حياة تمكث في منزله الخاص بعيداً عن أعين اقاربها لحين التوصل إلى طريق يمكن من خلاله أن تعود حياة لابنها أدهم، وتتذكر حياة زواج شقيقها يوسف الذي يؤدي دوره الفنان أحمد زاهر وإنها لم تكن سعيدة بهذه الزيجة.

وتقوم بالاتصال على منزلها القديم حين تقوم روجينا بالرد على الهاتف تقرر حياة إنهاء المكالمة دون الحديث معها.

المسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي، وبطولة غادة عبدالرازق وروجينا وطارق لطفي.

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