تزامنا مع اليوم العالمى للرجل.. أبرز 5 مخاطر صحية تصيب الرجال

كتبت آلاء الفقى

ذكر تقرير نشره الموقع الأمريكى "healthline"، أبرز 5 مخاطر صحية تصيب الرجال، وتتضمن الآتى:

1.أمراض القلب:

حيث تأتى فى أشكال كثيرة ويمكن أن تؤدى إلى مضاعفات خطيرة، حيث أظهرت جمعية القلب الأمريكية أن أكثر من واحد من كل ثلاثة رجال معرضين لأمراض القلب والأوعية الدموية، كما تستهدف السكتة الدماغية أكثر من 3 ملايين من الرجال، لأن ارتفاع ضغط الدم من الأمراض الشائعة بين الذكور الذين تقل أعمارهم عن 45 عاما.

2. الانسداد الرئوى المزمن والأمراض التنفسية الأخرى:

العديد من أمراض الجهاز التنفسى تبدأ بسعال ومع مرور الوقت السعال يمكن أن يؤدى إلى ظروف صحية تهدد الحياة مثل سرطان الرئة وانتفاخ الرئة أو مرض الانسداد الرئوى المزمن.

وفقا لجمعية الرئة الأمريكية يتم تشخيص كل عام عدد كبير من الرجال المصابين بسرطان الرئة مقارنة بالسنوات الأخرى الماضية، كما يبقى التدخين السبب الرئيسى لسرطان الرئة.

3. الاكتئاب والانتحار:

وجد باحثون فى المعهد الوطنى للصحة العقلية أن 6 ملايين من الرجال يعانون من اضطرابات اكتئابية، بما فى ذلك أفكار انتحارية.

كما أن هناك بعض الطرق لمكافحة الاكتئاب وتشمل:

1.ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

2.التنزه والذهاب إلى أماكن جديدة لتجديد الطاقة.

3. تدوين أفكارك والأشياء التى تريد فعلها.

4. أمراض الكبد:

تعمل على تخليص الجسم من المواد السامة وتتضمن أمراض الكبد الآتى: التليف الكبدىو التهاب الكبد الفيروسى وأمراض الكبد الوراثية وسرطان القناة الصفراوية وسرطان الكبد والكبد الدهنى.

وقد أثبتت جمعية السرطان الأمريكية أن تعاطى الكحول والتدخين يزيدان من فرصة الإصابة بأمراض الكبد.

5. مرض السكرى:

يمكن لمرض السكرى أن يؤدى إلى العصبية والفشل الكلوى وأمراض القلب والسكتة الدماغية ومشاكل فى الرؤية، كما أن الرجال الذين يعانون من مرض السكرى يواجهون خطر انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون والعجز الجنسى، وهذا يمكن أن يؤدى إلى زيادة الاكتئاب والقلق.