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تأجيل محاكمة 13 متهمًا في قتل حارس محافظ البنك المركزي لـ 17 ديسمبر

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تأجيل محاكمة 13 متهمًا في قتل حارس محافظ البنك المركزي لـ 17 ديسمبر تأجيل محاكمة 13 متهمًا في قتل حارس محافظ البنك المركزي لـ 17 ديسمبر

تعبيرية

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عادل على أبو المال، وعضوية كل من المستشار حاتم عزت، والمستشار خالد عمار، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم بالسيدة زينب، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 13 شخصًا بتهمة قتل حارس محافظ البنك المركزي، هشام رامز، وسرقة سيارته منتصف شهر فبراير من العام الماضي لجلسة 17 ديسمبر لسماع الشهود.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين تهم القتل العمد المقترنة بالسرقة والبلطجة والسرقة بالإكراه وإطلاق أعيرة نارية في منطقة سكنية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

وباشر التحقيقات كل من أسامة حنفي رئيس نيابة الحوادث، ومحمد علواني ومحمد حلمي وكلاء النيابة.

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