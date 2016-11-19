عسكري سوري: الحديث عن قصف مستشفيات حلب «نفاق» من المجتمع الدولي

قال الخبير العسكري والاستراتيجي السوري، العميد علي مقصود، إن الحديث عن قصف الجيش السوري وحلفاءه الروس لمستشفيات في مدينة حلب هو أمر يعبر عن «نفاق المجتمع الدولي» بحسب وصفه، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي شريكًا لهذه العصابات الإرهابية وساعد لإيصال سوريا إلى هذه المأساة.

وتسائل مقصود خلال مداخلة هاتفية لفضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامية رنا هويدي، أنه إذا كانت هناك صور أو أدلة عن قصف الجيش السوري أو الروسي لمشافي في مدينة حلب “فأين هي؟”، مؤكدًا أنه في كل مرة تصل الأمور إلى مرحلة الانهيار لتلك المجموعات المسلحة يتدخل المجتمع الدولي لانقاذهم عبر تلك الشائعات والتقارير.

وأوضح مقصود أن الجيش السوري لن يقصف مكان يوجد به أي جريح حتى وإن كان مسلحا، وأن هدف الجيش السوري هو انقاذ الشعب من براثن تلك المجاميع الإرهابية التي خطفتهم في أحياء حلب، لافتا إلى أن أهالي حلب حاليا في مرحلة الإنتفاضة والإنفجار في مواجهة هذه المجاميع الإرهابية.

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